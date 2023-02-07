Mucize yaşandı... Anne ve altı aylık bebeği depremden sağ kurtarıldı

Hatay'ın Odabaşı Mahallesi bir mucizeye tanıklık etti. Umutları yeniden yeşerten kurtarma operasyonunda 30 yaşındaki anne Hülya Yılmaz ve 6 aylık bebeği Ayşe Vera Yılmaz enkazdan sağ salim çıkarıldı.

Anne kız depremden yirmidokuz saat sonra canlı bir şekilde beton yığınlarının içinden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yardım ettiği minik bebek hemen battaniyeye sarıldı. Bu görüntüler milyonlara yeniden umut oldu.

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Depremde can kaybı 3549'a yükseldi

Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açan depremde can kaybı 3 bin 549'a yükseldiği açıklandı. 10 ilde toplam yaralı sayısı 22 bin 168...

Riskli binalara girmeyin

Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman bölgesinde işi olmayan vatandaşların yolları boşaltması, afet bölgesine gıda, barınma yardımı dışında gelen vatandaşların yolları kapatmamaları konusunda uyarıda bulunuldu. Artçı sarsıntıların sürdüğü bölgede vatandaşlardan hasarlı binalara girmemesi istendi. 14 ülkeden arama ve kurtarma personeli deprem bölgesinde bulunuyor. 230 bine yakın personel sahada görev yapıyor.

Yüzyılın falaketinde 35. saat

Mehmetçik depremin vurduğu şehirden Hatay'da arama kurtarma operasyonuna katıldı. Depremden 13.5 milyon kişi etkilendi. atv Haber deprem bölgelerinden yayın yapmaya ve sıcak gelişmeleri aktarmaya devam ediyor.