İskenderun 3 felaketle aynı anda boğuşuyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde felaket üstüne felaket yaşanıyor. Kahramanmaraş merkezli depremle büyük bir yıkım yaşayan İskenderun, depremin yaralarını saramadan su ve yangın felaketleriyle boğuşmaya başladı.

İskenderun'u su bastı

Depremin ardından İskenderun'da deniz seviyesinin yükselmesi ve sahilden iç kısma doğru ilerlemesi ile su birikintileri oluştu. Özellikle sahil kısmını su bastı. Araçlar yolda kaldı. Vatandaşlar ayakkabılarını çıkararak sular içinde kalan arabalarını itmeye çalıştı. Suyun evlere ulaşmaması sadece yollarda kalması büyük bir faciayı önledi.

İskenderun Limanı'nda korkutan yangın

Öte yandan İskenderun Limanı'nda alevler yükseldi. Depremin etkisiyle devrilen konteynerdan başlayan yangın tüm şehirden görüldü.Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangından çıkan dumalar İskenderun'u sardı.

Göcük altında depremzedeler var

Depremle sarkılan Hatay'da göcük altındaki insanlar çıkarılmayı bekliyor. Hastanelerin ve yolların çöktüğü şehirde umut dolu bekleyiş sürüyor. Onbirce kişinin katıldığı arama kurtarma çalışmalarına destek oluyor.