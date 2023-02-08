İskenderun 3 felaketle aynı anda boğuşuyor

İskenderun'u su bastı
Depremin ardından İskenderun'da deniz seviyesinin yükselmesi ve sahilden iç kısma doğru ilerlemesi ile su birikintileri oluştu. Özellikle sahil kısmını su bastı. Araçlar yolda kaldı. Vatandaşlar ayakkabılarını çıkararak sular içinde kalan arabalarını itmeye çalıştı. Suyun evlere ulaşmaması sadece yollarda kalması büyük bir faciayı önledi.
İskenderun Limanı'nda korkutan yangın
Öte yandan İskenderun Limanı'nda alevler yükseldi. Depremin etkisiyle devrilen konteynerdan başlayan yangın tüm şehirden görüldü.Henüz belirlenemeyen sebepten çıkan yangından çıkan dumalar İskenderun'u sardı.
Göcük altında depremzedeler var
Depremle sarkılan Hatay'da göcük altındaki insanlar çıkarılmayı bekliyor. Hastanelerin ve yolların çöktüğü şehirde umut dolu bekleyiş sürüyor. Onbirce kişinin katıldığı arama kurtarma çalışmalarına destek oluyor.