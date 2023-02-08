Yardım miktarı 30 milyon TL'ye yaklaştı. Depremzedelere yardım için MÜGE yaz 2868 gönder!

Türkiye 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsıldı. Depremin vurduğu Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Kilis için ülkenin birçok yerinde yardım kampanyaları düzenlendi. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın canlı yayında yaptığı 'depremzedelere destek' çağrısı karşılık buldu. Müge Anlı ve Dostları tarafından Türk Kızılayı aracılığıyla başlatılan bağış kampanyasında toplanan miktar tutar 30 milyon TL'ye yaklaştı.

MÜGE yaz 2868'e SMS gönder!

Müge Anlı sosyal medya hesabından paylaşımla toplanılan miktarı duyurdu. Gönderdiğiniz bağışlar çığ gibi büyümeye devame diyor. Allah hepinizden razı olsun. Birlikte çok daha güçlüyüz... " sözleriyle duygularını aktardı. Müge Anlı ve Dostları'nın açacağı aşevleri depremzedelere sıcak yemek sunacak. Deprem bölgesindeki vatandaşlara destek sağlamak için siz de MÜGE yazarak 2868'e mesaj gönderebilirsiniz.