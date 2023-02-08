Yüzyılın en büyük felaketi... Depremde can kaybı 7 bin 108 ulaştı

Kahramanmaraş merkezli peş peşe meydana gelen iki depremde can kaybı her geçen dakika artıyor. Deprem hangi illerde hissedildi? Kaç kişi öldü? Depremde neler yaşandı?

Türkiye asrın felaketiyle mücadelesini sürdürüyor. Pazartesi gecesi Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7,7 deprem ve 9 saat sonra meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki iki deprem 10 ili etkiledi.

Asrın felaketi...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki deprem Türkiye'yi derinden sarstı. Başta depremin merkez üssü Kahramanmaraş olmak üzere birçok şehirde büyük bir acı yaşandı. Bir gün içinde meydana gelen iki deprem 10 şehirde yıkıcı etki yaptı. Deprem hangi illerde hissedildi? Kaç bina yıkıldı, depremde kaç kişi öldü?

Depremde can kaybı 7 bini geçti

Türkiye'yi sarsan depremler nedeniyle can kaybı sayısı artıyor. Depremler nedeniyle 7 bin 108 kişi hayatını kaybetti. 40 bin 910 kişinin de yaralandığı açıklandı.

10 ilde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 il için 3 aylığına OHAL ilan edileceğini açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar deprem bölgesindeydi. Erdoğan'ın da bugün afet bölgesine gideceği öğrenildi.

Yolların büyük bir kısmı açıldı, arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremzedeleri göcük altından çıkarılmaya devam ediliyor. Sağ çıkan vatandaşların olması umutların yeşermesini sağlıyor. Dünyanın dört bir yanında depremzedelere yardım yağıyor.