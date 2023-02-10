Ağlatan sözler... "Beni bırakın önce eşimi çıkarın!"

14 milyonu etkileyen 2 yıkıcı deprem yaşayan Türkiye; tek yürek olarak yaralarını sarmaya; enkaz altında kalan depremzedeleri sağ çıkarmaya uğraşıyor. 110. saatte vatandaşlar için dakikalarla yarışılıyor.

Peş peşe gelen depremlerle büyük bir yıkım yaşayan Türkiye'nin gözü kulağı deprem bölgelerinden gelecek mucize haberlerinde... Afetin 5. gününde 5 dakika arayla ülkemizi ağlatan anlar yaşandı. Enkaz altından çıkan depremzedeye serum takıldı.Eşinin betonların altında sağ olduğunu söyleyen yaşlı adamın sözleri duyanları ağlattı. "Beni bırakın önce eşimi çıkarın!" diyerek önce karısının çıkarılmasını istedi.

Depremden 110 saat sonra gelen mucize....

Hatay İskenduren'dan mucize haberi geldi. Ekipler soğuğa ve yorgunluklarına aldırmadan canla başla çalıştı. Yıkılan binadan sesler geldiğini duyan ekipler, yardım eli uzattı. Demirleri kesen AFAD ekipleri günlerdir yaşam savaşı veren bir çifte ulaştı.Enkaz altından önce çıkarılan adam, eşinin kendisinden önce gün yüzüne çıkarılmasını istedi. Önce adam sağ salim çıkarıldı sonra ise hayat arkadaşı canlı olarak hastaneye götürülmek üzere ambulansa ulaştırıldı.