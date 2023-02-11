Korkutan anlar... Kurtarma ekiplerinin üzerine moloz yığınları düştü

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik deprem, ardından yine Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6'lık deprem Türkiye'yi yasa boğdu.

Depremde enkaz altında kalan vatandaşlar için çalışmalar hızla sürdürülmeye çalışıldı. Depremin en çok yaraladığı şehirlerden Hatay'da yürekler bir kez daha ağza geldi.

Kurtarma ekibinin üzerine molozlar düştü

Deprem, yangın ve su baskınıyla boğuşan Hatay için yardımseverler ve kurtarma ekipleri seferber oldu. Kurtarma ekibinin üzerine moloz yığını düştü. Dakikaların bile çok önemli olduğu şu süreçte canları pahasına depremzedeleri enkaz altından çıkarmaya çalışan ekipler büyük bir tehlike atlattı. Edinilen bilgiye göre korkutan anlarda can kaybı yaşanmadı.