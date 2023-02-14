26 yaşındaki genç öğretmen Emine Akgül, 201 saat sonra enkazdan çıktı

Hatay Antakya'da enkaz altında kalan Emine Akgül, depremin 9'uncu gününde hayata yeniden merhaba dedi.

201 saat sonra kurtuldu

Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık iki depremle felaketi yaşadı. Asrın felaketinde 30 binin üzerinde kişi hayata gözlerini yumdu. 26 yaşındaki genç öğretmen depremin en ağır hasar verdiği şehirlerden Hatay'ın Antakya ilçesinde bölgede görev yapan bir kepçe operatörünün dikkati sayesinde enkazdan kurtuldu.

Kepçe operatörünün dikkati hayat kurtardı

Depremin ardından 9. güne girilirken enkazdaki arama kurtarma ve ısı tespiti çalışmaları devam ediyor. Bölgeden ise halen art arda mucize haberleri geliyor. 198'inci saate Adıyaman ve Kahramanmaraş'tan 3 güzel haber geldi. Bu defa da güzel haber Hatay'dan geldi. 201 saat sonra 26 yaşındaki Emine öğretmen moloz yığınları arasından sağ çıktı. Genç öğretmeni kepçe operatörünün dikkati kurtardı. Görevliler:" Çok dik ve sarp bir yerden çıkardık. Hemen termal battaniyeye sardık. Serum bağlandı ve hastaneye sevk edildi." ifadelerini kullandı.