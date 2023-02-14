9'uncu günde hala umut var... Sevindiren haberler Adıyaman ve Kahramanmaraş'tan geldi

18 yaşındaki genç 198'inci saatte enkazdan kurtarıldı. Aynı saatlerde Kahramanmaraş'ta iki kardeş peş peşe kurtarıldı.

Çabalar enkaz altındaki Muhammed Cafer için...

Adıyaman'da mucize bir kurtuluş yaşandı. 7 katlı Fırat Sitesi'nin enkazından 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin 198 saat sonra kurtarıldı. Gencin kurtarma çalışmaları 1 saat sürdü. Titizlikle sürdürülen çalışmalar sonuç verdi. Depremzede genç 9. günde enkaz altından halat yardımıyla çıkarıldı. Vücut ısısını kaybetmemesi için üzerine termal battaniye örtülen Çetin'e ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Serum takılan depremzede genç için büyük bir kalabalık oluştu.Türk Silahlı Kuvvetleri arama kurtarma ekipleri, maden işçileri, UMKE, gönüllü ekipler 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin'e sağ salim ulaştı. Çetin'i enkazdan 198 saat sonra kurtardı. Konuşabilen ve sağlık durumu iyi olan gencin tedaviye başlanması için hastaneye götürüldü.

5 dakika arayla 2 mucize

Kahramanmaraş'ta da çalışmalar gece boyu dinleme ve ısı taraması çalışmaları devam etti. Uzun saatler süren hummalı çalışmaların ardından depremin 198. saatinde önce 17 yaşındaki Muhammed Enes Yeninar'a, ardından da ağabeyi 21 yaşındaki Baki Yeninar'a ulaşıldı.

Asrın felaketi 10 ili yıktı, geçti

Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açan depremde can kaybı 31 bini geçti. Depremin 9'uncu gününde saralar sarılmaya enkazlar kaldırılmaya çalışıyor.