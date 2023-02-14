Cumhurbaşkanı Erdoğan : "Kara gün dostluğunu unutmayacağız!"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yaralarımızı en kısa sürede saracağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümetler Zirvesi'ne video mesaj yayınladı ve önemli açıklamalarda bulundu. "Kara gün dostlarımızı unutmayacağız "dedi. 10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası yardıma koşan ülkelere teşekkür etti.

"Yaralarımızı en kısa sürede saracağız"

"Yaralarımızı en kısa sürede saracağız" diyerek birlik ve beraberliğin önemini vurguladı. Depremlerden yaralı olarak kurtulan 81 bini aşkın vatandaşımızın önemli bir kısmını taburcu ettik diyen Cumhurbaşakanı Erdoğan: "Arama kurtarma ekiplerimizin enkaz altından sağ çıkardığı insanımızın sayısı 8 binin üzerindedir. Milletimiz için yardım toplayan, arama kurtarma mücadelemize destek veren, dualarında bizleri unutmayan tüm dost ve kardeş ülkelere teşekkür ediyorum. Bu kara gün dostluğunu hiçbir zaman unutmayacağız, bu afet uluslararası dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir." dedi.