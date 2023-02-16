İstanbul, muhtemel depreme hazır mı?

İstanbul'da deprem olma ihimali ne?Uzmanların kapıda diye uyardığı İstanbul depremi ne zaman olabilir? İstanbul'da deprem için riskli ilçeler hangileri?

Türkiye, asrın felaketini Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremle yaşadı.Peki olası bir İstanbul depremi karşısında megakent buna hazır mı?

İstanbul olası bir depreme hazır mı?

Geniş bir alanda meydana gelen depremler sonrası İstanbul deprem haritası ve diri fay hattı bölgeleri en çok merak edilenler arasında yer aldı. İstanbul deprem tarihi incelendiğinde 500 yıl önce 1509 ve 1766 yılında 2 büyük deprem yaşandığı gözlemlendi. Peki İstanbul'da deprem olma ihimali ne?Uzmanların kapıda diye uyardığı İstanbul depremi ne zaman olabilir? İstanbul'da deprem için riskli ilçeler hangileri? Prof. DR. Mustafa Ilıcalı olası İstanbul depremi hakkında atv Kahvaltı Haberlerinde önemli açıklamalarda bulundu. 2000 yılından önce yapılan 818 bin yapı var diyen Ilıcalı, Mart başında konut inşası başlıyor açıklamasında bulundu. Peki konut inşası için adresler nasıl belirlenecek? Fatih 39 bin 786, Üsküdar 35 bin 353, Bağcılar 34 618, Pendik 34 592, Beykoz 34 bin 333 eski yapı bulunuyor.