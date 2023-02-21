Başım Belada yakında atv'de başlıyor! Başım Belada dizisi oyuncuları, Başım Belada ne zaman başlıyor?

atv'de yeni bir dizinin heyecanı başlıyor. Keremcem ve Merih Öztürk ile beraber birçok başarılı oyuncuyu bir araya getiren yeni dizi Başım Belada yakında atv'de başlıyor.

En iyi yerli dizileri izleyicisiyle buluşturan atv'de yepyeni bir yapım ekran yolculuğuna başlıyor. Başım Belada dizisi yakında atv ekranında izleyicisiyle buluşuyor. atv'nin Baba Yapım imzalı dizisi Başım Belada atv'de ekrana geliyor. Başım Belada dizisinde hangi oyuncular yer alıyor? Başım Belada atv ekranında ne zaman başlayacak?

Başım Belada çok yakında atv'de başlıyor. Ekran yolculuğuna başlamaya hazırlanan dizi, birçok ünlü oyuncuyu bir araya getiriyor. Başrollerini Keremcem ve Merih Öztürk'ün yer aldığı Başım Belada dizisinde birçok ünlü isim rol alıyor.

Baba Yapım imzalı Başım Belada çok yakında atv'de.