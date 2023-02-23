"Başım Belada" yakında atv'de başlıyor!

Baba Yapım imzalı yakında atv ekranında yerini alacak ‘Başım Belada’ dizisinden ilk tanıtım yayınlandı.

Zengin kadrosu ve merak uyandıran konusuyla dikkatleri üzerine toplayacak dizinin yönetmenliğini Hatice Memiş ve Ulaş Cihan Şimşek birlikte üstlenirken genel yönetmen koltuğunda ise Yüksel Aksu oturuyor.

Emniyetteki görevinden 'öfke kontrolü' sebebiyle uzaklaştırılan eski bir polis ile mahalleye intikam amacıyla yeni taşınan ve sırlarla dolu geçmişi olan bir ailenin hikayesini anlatacak 'Başım Belada'nın kadrosunda Keremcem, Merih Öztürk, Kaan Taşaner, Umut Oğuz, Sinan Çalışkanoğlu, Yağmur Öztürk, Ali Çatalbaş, Zeynep Kumral, Ali İpin, Nazan Diper, Yiğit Ege Yazar, Bilgesu Kural, Ferdi Kurtuldu, Orhan Eşkin, Berke Üzrek, Burakhan Yılmaz, Sevinç Kıranlı, Bade Arazlı, Murat Akkoyunlu, Ayçin İnci, Selahattin Taşdöğen, Necip Karakaya yer alıyor.

'Başım Belada' yakında atv'de!