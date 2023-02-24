Başım Belada oyuncuları kimler? Hangi ünlü oyuncular Başım Belada kadrosu içinde yer alıyor? Başım Belada ne zaman başlıyor, konusu ne?

atv'nin sevilen yerli dizilerini bir yenisi daha ekleniyor. Muhteşem bir oyuncu kadrosunu bir araya getiren yeni dizi Başım Belada yakında atv'de başlıyor. Başım Belada oyuncuları, konusu ve başlama tarihi merak konusu olurken ilk tanıtım sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Dizi atv'de izlenir sloganıyla en iyi yerli dizileri ekrana taşıyan atv'de Başım Belada heyecanı yakında başlıyor. İlk tanıtımıyla büyük beğeni toplayan Başım Belada dizisi ekran yolculuğuna başlamaya hazırlanıyor. Başım Belada ilk tanıtımın ardından sosyal medyada da yoğun ilgi görürken fragman beğeni yağmuruna tutuldu. Peki Başım Belada oyuncuları arasında hangi isimler yer alıyor. Hangi ünlü oyuncular Başım Belada kadrosu içinde yer buldu? Başım Belada dizisi konusu ne olacak?

Baba Yapım imzasıyla ekrana gelmeye hazırlanan Başım Belada dizisi ünlü oyuncuları bir araya getiriyor. Başım Belada dizisinde başrolleri Keremcem ve Merih Öztürk paylaşıyor. Başarılı oyunculara Kaan Taşaner, Umut Oğuz, Sinan Çalışkanoğlu, Yağmur Öztürk, Ali Çatalbaş, Murat Akkoyunlu, Ferdi Kurtuldu gibi isimler eşlik ediyor.

Başım Belada tüm oyuncuları ise şöyle;

Keremcem

Merih Öztürk

Kaan Taşaner

Umut Oğuz

Sinan Çalışkanoğlu

Yağmur Öztürk

Ali Çatalbaş

Murat Akkoyunlu

Ferdi Kurtuldu

Zeynep Kumral

Ali İpin

Nazan Diper

Yiğit Ege Yazar

Bilgesu Kural

Orhan Eşkin

Berke Üzrek

Burakhan Yılmaz

Sevinç Kıranlı

Bade Arazlı

Ayçin İnci

Selahattin Taşdöğen

Necip Karakaya

Başım Belada ilk tanıtımıyla birlikte konusuyla da ilgi gördü. Fragmanda geçen "Zorda kalsanız bile özelliklerinizi kullanmayacaksınız. Normal bir aile gibi hareket edeceksiniz" sözleri sosyal medyada yankı uyandırdı.

Başım Belada oyuncuları ve konusu ile merak konusu olurken yeni dizi yakında atv ekranlarında başlıyor.

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