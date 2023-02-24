Başım Belada oyuncuları kimler? Hangi ünlü oyuncular Başım Belada kadrosu içinde yer alıyor? Başım Belada ne zaman başlıyor, konusu ne?

Dizi atv'de izlenir sloganıyla en iyi yerli dizileri ekrana taşıyan atv'de Başım Belada heyecanı yakında başlıyor. İlk tanıtımıyla büyük beğeni toplayan Başım Belada dizisi ekran yolculuğuna başlamaya hazırlanıyor. Başım Belada ilk tanıtımın ardından sosyal medyada da yoğun ilgi görürken fragman beğeni yağmuruna tutuldu. Peki Başım Belada oyuncuları arasında hangi isimler yer alıyor. Hangi ünlü oyuncular Başım Belada kadrosu içinde yer buldu? Başım Belada dizisi konusu ne olacak?
Baba Yapım imzasıyla ekrana gelmeye hazırlanan Başım Belada dizisi ünlü oyuncuları bir araya getiriyor. Başım Belada dizisinde başrolleri Keremcem ve Merih Öztürk paylaşıyor. Başarılı oyunculara Kaan Taşaner, Umut Oğuz, Sinan Çalışkanoğlu, Yağmur Öztürk, Ali Çatalbaş, Murat Akkoyunlu, Ferdi Kurtuldu gibi isimler eşlik ediyor.
Keremcem
Merih Öztürk
Kaan Taşaner
Umut Oğuz
Sinan Çalışkanoğlu
Yağmur Öztürk
Ali Çatalbaş
Murat Akkoyunlu
Ferdi Kurtuldu
Zeynep Kumral
Ali İpin
Nazan Diper
Yiğit Ege Yazar
Bilgesu Kural
Orhan Eşkin
Berke Üzrek
Burakhan Yılmaz
Sevinç Kıranlı
Bade Arazlı
Ayçin İnci
Selahattin Taşdöğen
Necip Karakaya
Başım Belada ilk tanıtımıyla birlikte konusuyla da ilgi gördü. Fragmanda geçen "Zorda kalsanız bile özelliklerinizi kullanmayacaksınız. Normal bir aile gibi hareket edeceksiniz" sözleri sosyal medyada yankı uyandırdı.
Başım Belada oyuncuları ve konusu ile merak konusu olurken yeni dizi yakında atv ekranlarında başlıyor.