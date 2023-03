Şeyh Edebalı, Koumatan Nayman'ı İslam'a davet etti

Edebalı: "Gel İslam'la şeferlen!"

'Kuruluş Osman'ın heyecanla ve merakla takip edilen 116. bölümü nefes kesen gelişmeleri ile seyirciden büyük ilgi gördü. 'Kuruluş Osman'da; Osman Bey, otağda Komutan Nayman için bir sofra kurdu. Bu sofrada Şeyh Edebalı, Nayman'ı İslam'a davet etti.

'Kuruluş Osman'ın 116. bölümünde Komutan Nayman, Tanrı ile Kam aracılığıyla iletişim kurduğunu, Osman Bey'in ise Şeyh aracılığıyla iletişim kurduğunu söyledi. Edebalı; şah damarını tutarak "Bizim Rabbimizle irtibat için hiçbir kula ihtiyacımız yoktur. Allah'a ve Resulüne iman eden her kişi bilir ki Rabbi ona şah damarından daha yakındır. Bu, Rabbimizin alim olduğu her bir kulunu ayrı ayrı bildiği demektir. Attığımız her adımı bilir. Ona yakarışımızı duyması için bir başkasına ihtiyaç duymayız." dedi. Nayman, Tanrı'nın büyük olduğunu ve her isteyenin ona ulaşamadığını, İslam dinini anlamadığını söyledi. Osman Bey, "Nayman ne vakit karşısında İslam ehlini görse, ne vakit kılıç çekse, Allah'u Ekber nidasını işitmiştir!" dedi. Nayman, Tanrı'nın özel kulu ve gazabı olduğunu söylediğinde, Edebalı, "Farklar bu! Biz Rabbimizin gazabından korkar, yaratılana merhamet ederiz yaratandan ötürü! Sen ise sade zorbalık bilirsin!" şeklinde cevap verdi. Nayman, "Siz güçsüzlüğünüzü merhametin ardına, korkaklığınızı dininizin ardına saklarsınız! Saklanmayın!" dediğinde Osman Bey, "Saklanmayız! Dinimiz kafire karşı ölene dek gaza etmeyi emreder! Bütün alem dosdoğru doğrulana dek pusat çalmayı emreder! Bizim merhametimiz mazlumadır, sulh isteğimiz mert düşmanadır! Sen mert misin?" diye sordu. Nayman, kendisinin en mert düşman olduğunu vurguladı. Edebalı, "Biz mert düşmana evvel tebliğ ederiz! İşitesin! Bize her an şah damarımızdan yakın olan Rabbin sözünü işitesin ''Onlar ki; kendilerine gelmiş hiçbir delil olmamasına rağmen, Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlardır. Allah katında ve iman edenlerin katında öfke büyüktür. İşte Allah, kibirli zorba olanın kalbini böyle mühürler.'' Zorbalardan olma!" diyerek Nayman'ı İslam'a davet etti.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 116. bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.