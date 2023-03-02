Başım Belada'nın gizemli ailesi

Leyla ve ailesi intikam peşinde...

Baba Yapım imzalı yeni atv dizisi 'Başım Belada' ekrana gelmek için gün sayıyor. 5 Mart Pazar akşamı ilk kez izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin yönetmenliğini Hatice Memiş ve Ulaş Cihan Şimşek'ın birlikte üstleniyor.

Dizide Merih Öztürk, Ali Çatalbaş, Zeynep Kumral, Yiğit Ege Yazar, Bilgesu Kural'ın hayat verdiği Biçer Ailesi, büyük çocuklarının bir suikaste kurban gitmesinin ardından intikam yemini eder. Dışarıdan sıradan bir aile gibi gözükse de oldukça gizemli olan Biçer Ailesi intikam planını harekete geçirmek için ilk olarak yeni evlerine taşınır ve olaylar gelişmeye başlar.

Hikayesiyle dikkatleri üzerine çekecek olan 'Başım Belada'nın kadrosunda Keremcem, Merih Öztürk, Kaan Taşaner, Umut Oğuz, Sinan Çalışkanoğlu, Yağmur Öztürk, Ali Çatalbaş, Zeynep Kumral, Ali İpin, Nazan Diper, Yiğit Ege Yazar, Bilgesu Kural, Ferdi Kurtuldu, Orhan Eşkin, Berke Üzrek, Burakhan Yılmaz, Sevinç Kıranlı, Bade Arazlı, Murat Akkoyunlu, Ayçin İnci, Selahattin Taşdöğen, Necip Karakaya yer alıyor.

Polisiye, gizem, eğlence ve dramı bir arada barındıran 'Başım Belada'nın genel hikayesi ise şöyle;

Eski bir polis memuru olan Azam Kamber yakın arkadaşı Pele'yle birlikte haksızlığa uğrayanların davalarını takip etmek için bir ekip kurmuştur. Yaşadığı acı verici olaydan sonra, Trabzon'daki annesi ona çocukluk arkadaşı Melike'yle evlendirmek istemektedir. Azam baskıları savuşturmaya çalışırken Pele işgüzarlık yaparak. Azam'ın yeni komşuları olan Biçer ailesinin büyük kızı Leyla'nın fotoğrafını "Sevdiğim kız" notuyla Azam'ın telefonundan Şerife'ye gönderir. Bunun üzerine Kamber Ailesi Melike'yi de yanlarına alıp apar topar Trabzon'dan İstanbul'a Azam'ın yanına gelir.

Öte yandan fotoğrafı çekilen Leyla ve ailesi "garip" bir ailedir. Leyla'nın ailesi, babası Tayfur dışında her biri özel denebilecek yetenekleri olan bir ailedir. Tayfur'un özel yeteneği yoktur ama risk analizini yapan, ayrıntılara çok dikkat eden, biridir. Anne Narin Biçer, Leyla'nın kardeşleri Buğra ve Berna farklı konularda yeteneklidir. Ailenin büyük erkek çocuğu Safa'nın Çağdaş tarafından öldürülmesi aileyi bir intikam planına sürükler. Ancak karşılarında eli kolu her yere uzanan bir YAPI'nın üyesi olan Çağdaş Varlı vardır.

'Başım Belada' Pazar akşamı saat 20.00'de atv'de.