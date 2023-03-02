Kardeşlerim'e sevilen şarkıcı Buray sürprizi!

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Kardeşlerim’in yayınlanacak 80. bölümüne sevilen şarkıcı Buray konuk oluyor.

Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün, yapımını NGM'nin üstlendiği Kardeşlerim bomba gibi bir bölümle ekranlara geliyor! Heyecan ve gerilimin hiç azalmadığı merakla takip edilen dizide Ömer ve Süsen'in yolu Buray ile kesişecek. Okul ödevi için bir araya gelen ikili bakalım ödevleri için Buray'ı röportaj yapmaya ikna edebilecekler mi? Sürpriz gelişmelerin yaşanacağı Kardeşlerim'in tanıtımı şimdiden konuşulmaya başladı.

Tanıtımı izlemek için: https://www.atv.com.tr/kardeslerim/80-bolum-2-fragman/izle

Akif'in akıbeti, Şevval'in kaza sonrası yaşanacaklar için geri sayım başladı. Güçlü kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile Kardeşlerim 4 Mart Cumartesi akşamı atv'de.

Heyecan dolu gelişmeleriyle Kardeşlerim, Cumartesi akşamları saat 20.00'de atv'de!