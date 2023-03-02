Kuruluş Osman yine tüm kategorilerde fark attı

Kuruluş Osman reytinglerde zirvede

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 116. Bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.Kuruluş Osman'da; Moğol Komutan Nayman'ın Orhan Bey'i iyileştirmesi ve Yenişehir'in geri alınması bölüme damga vurdu. #BirOlacağızDiriOlcağız etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu.

Kuruluş Osman 116. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %9,26 izlenme oranı ve %23,19 izlenme payı AB'de %6,88 izlenme oranı ve %18,41 izlenme payı 20+ABC1'de %8,86 izlenme oranı ve %21,00 izlenme payı elde ederek Çarşamba gününün birincisi oldu.

'Kuruluş Osman'ın 116. Bölümünde; Osman Bey ve Komutan Nayman obada karşı karşıya geldi. Nayman'ın, "Büyüklük nedir bilir misin Osman Bey? Senden önce namının gelmesidir! Geldi mi?" sorusuna Osman Bey, "İyi erin kemiği erir, namı kalır Komutan Nayman!" şeklinde cevap verdi. Komutan Nayman, kendisine bir sofra kurulmasını talep etti. Osman Bey, konuğun sofranın en iyisine oturduğunu, Komutan Nayman'ın konuk mu yoksa düşman mı olduğunu sorguladı. Nayman; Osman Bey'e sorular sormak istediğini belirtti ve kendisi için kurulan sofrada Osman Bey'in oğlu Orhan Bey'in durumunu sordu. Nayman'ın sorusuna Osman Bey, gözünü dikip "Yaranın yerini en iyi yarayı açan bilir!" diyerek öfkelendi. Nayman, "Bu vaziyete düşen çok nökerim oldu! Zehirli oklara vurulan! Benim bu küçük oyunla işim olmaz." diyerek yanında ki Şifacı Kam'a hazırlattığı bitkisel ilaçla Orhan Bey'i iyileştirdi, yeniden ayağa kalkmasını sağladı.

Şeyh Edebalı, Moğol Komutan Nayman'ı İslam'a davet etti. Osman Bey, Nayman'ı sulhe zorlarken öte yandan da Yenişehir'i yeniden Kayı yurdu haline getirmeyi düşündü. Bunun için Malhun Hatun ve Bala Hatun'u vazifelendirdi. Bala ve Malhun Hatunlar, Kayı Alpleriyle Yenişehir'i Valide Sultan'dan geri aldılar. Nayman'ın gelişiyle uçlar yangın yerine döndü. Valide Sultan ve Türk Beyleri, Nayman'la başa çıkamayacaklarını anladıklarından o'na vergi vermeyi kabul ettiler. Vergi verilmesine karşı olan Osman Bey ise Turgut Bey'i görevlendirerek Nayman'a giden altınlara el koydu. Osman Bey'in bu hamlesine karşılık Nayman, Türk Beyleri'nin çocuklarını esir aldı.

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.