Recep Arı'nın katili en yakın arkadaşı çıkarken, cinayet sebebinin yasak ilişki olduğu öğrenildi!

24 Şubat günü ortadan kaybolan evli ve iki çocuk babası Recep Arı'nın ailesi, Müge Anlı'ya başvurmuştu. Eşiyle tartıştıktan sonra av tüfeğini de alarak evden giden Arı'yı arayan Müge Anlı, kahreden haberi paylaştı. Bursa'da ortadan kaybolan genç adamın cansız bedeni bulunurken yakın arkadaşı Kadir, dünkü canlı yayında gözaltına alındı. İstanbul'dan Bursa'ya götürülen Kadir, Gürsu İlçe Jandarma Komutanlığındaki sorgusu sırasında arkadaşı Recep Arı'nın eşi Selma'yla arasında bir ilişki olduğunu ve bunu Recep'in öğrendiğini söyledi. Recep'in kendisini ormana götürdüğünü, Selma'yla ilişkisinin doğru olup olmadığını sorduğunu, yüzleşme sırasında da Recep Arı'yı silahla öldürdüğünü söyleyerek, cinayeti itiraf etti.

Gelinim ve Kadir 'in gereğinden fazla samimi olduğunu fark ettim

Recep Arı'nın babası Salih Arı, dünkü gözaltı süreci esnasında Müge Anlı'ya 'Kadir'in ve gelinimin telefon görüşmelerine şahit oldum. Aynı ortamda mesajlaştıklarını gördüm. Birbirlerine fazla samimiydi, evimize fazla gelip gidiyordu, oğluma söyledim, uyardım ama beni dinlemedi.

Ailesi Recep Arı'yı "kayıp" olarak aramaya gelmişti

Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Recep Arı, 24 Şubat tarihinde eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından av tüfeğini de alarak evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Annesi, babası ve kardeşi kayıp olan Recep Arı'yı aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. Kardeşi Eren'in söylediğine göre eşiyle sık sık tartışan Recep Arı'nın başına bir şey gelmiş olabilirdi. Aile hem Arı'nın eşi Selma'dan hem de olay günü son kez görüldüğü arkadaşı Kadir'den şüpheleniyordu. Eş Sema Arı ise olay günü hakkında "Olay günü eşimle tartıştık. Eşim bana, 'Sabaha kadar alkol alacağım. Beni bekleme' dedi. Ben tepki gösterince, 'Bıktım sizden, öldüreceğim sizi' diye tehdit etti. Beni dövdü. Pompalı tüfekle bana vurup evden ayrıldı" dedi.

Canlı yayında gözaltına alınmıştı

İsmi geçen Kadir'e ulaşan Müge Anlı, Kadir'i bir hayli sıkıştırdı. Çelişkili ifadeler veren ve Müge Anlı'nın her sorusu karşısında net yanıtlar veremeyen Kadir'in yayında söyledikleri ise "Recep, olay günü beni kahvehaneden aldı. Seninle bir yere gideceğiz dedi. Araçla biraz ilerledikten sonra alkollü olduğunu anladım. Bana 'benim işlerime burnunuzu sokuyorsunuz. Benim borçlarıma, görüştüğüm kadınlara neden karışıyorsunuz? Sizin yüzünüzden adım çıktı' dedi. Ben de 'Karışmıyoruz, sadece uyarıyoruz' dedim. Bunun üzerine alkollü olduğu için aracın el frenini çektim. Bu kez de 'Bana sarhoş muamelesi yapma' dedi. Elinin tersiyle vurdu. Ondan sonra yola devam ettik. Daha sonra ekip arkadaşlarınıza gösterdiğim noktada beni araçtan indirmek istedi. Ben inmeyince boğazımı sıktı. Tırnak izleri hala duruyor. 10-15 dakika orada vakit kaybettik. Araçtan indim. Eğer biraz daha zorlasaydım, kötü şeyler olurdu. Yürüyerek köye doğru devam ettim" diyerek aralarında geçenleri anlatmıştı. Yayını ihbar kabul eden Eyüp İlçe Emniyet ise canlı yayın esnasında Kadir'i gözaltına alarak ifadesini yeniden almak üzere götürmüşlerdi.