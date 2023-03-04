Köksüzler Çatal'la yüzleşti

"Ateş Kuşları" izleyiciye duygusal anlar yaşattı

Duygu yüklü hikayesi ile izleyenleri derinden etkileyen Ateş Kuşları, altıncı bölümüyle de büyük bir ilgi gördü. #Köksüzler etiketiyle sosyal medyada da çok sayıda yorum ve beğeni alan dizinin yeni bölümü, izleyiciye duygusal anlar yaşattı. Ateş Kuşları'nın altıncı bölümünde Gülayşe'nin öz amcası Menderes ve yengesi Naz ile karşılaşmasının ardından Köksüzler'in Çatal'la yüzleşmesi geceye damgasını vurdu.

Ateş Kuşları'nın altıncı bölümünde neler oldu?

Ali'nin Çatal'dan çalınan haram paraları yakmasının ardından Zıpkın kalanları kurtarmaya çalıştı. Gülayşe, Barbaros'un yanına son derece üzgün ve kırgın gittiğinde Barbaros'tan kendisini oradan uzaklaştırmasını istedi. Barbaros, önce Gülayşe'nin söylediklerine anlam veremedi. Şaşkınla itiraz etse de sonunda ikna oldu ve kamyonetle kaçırdı.

Gülayşe; Yakup ve Harun'la beraber Hazreti Kaab Camii'ye gittiğinde Çatal tarafından yakalandı. Gülayşe, Menderes'in yönlendirmesiyle lojmanın mutfağında Çatal ve Pamir'le arbede yaşadı. Çatal, Gülayşe'nin kafasını tezgaha çarptı, Gülayşe'nin alnı yaralandı. Çatal, "Hem paramı çal hem çocuklarımı çal hem de hesabı ödemeden kaçmaya çalış! Siz Köksüzler hiç haddinizi bilmiyorsunuz!" şeklinde çıkıştı. Gülayşe ise "Bütün çocukları senden kurtaracağım!" derken yere yığıldı. Mercan, Ali, Zıpkın ve Sabit; Gülayşe'yi Pamir'in elinde baygın gördüklerinde şok geçirdiler. Çatal, yıllar sonra Köksüzler'i ilk kez bir arada gördü, çalınan parasının hesabını sordu. Çatal, Gülayşe'yi öldürmekle tehdit ettiğinde Mercan, "Biz dört kişiyiz siz iki. O silaha davrandığın an dördümüz seni ellerimizle parçalarız. Hepimizi vurana kadar seni lime lime etmiş oluruz!" dedi. Ali ise paranın yerini ancak Gülayşe'yi serbest bırakırsa öğrenebileceğini söyledi. Çatal, "Paramın yerini söyleyeceksiniz, sonra Pamir Gülayşe'yi bırakacak, biz çıkacağız!" diyerek bir anlaşma sundu. Zıpkın, "Paranın yerini öğrenmek istiyorsan kızı bırak çık. Yoksa seni öldürmeden ölmeyiz!" dedi. Çatal kafasından bir muhasebe yaptı; Pamir, Gülayşe'yi serbest bıraktı.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Gökhan Ayiz'in yaptığı Ateş Kuşları'nın başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik paylaşırken dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Nizam Namidar, Serkan Ercan, Ahmet Saraçoğlu, Erdem Şanlı, Emir Çubukçu ve dizideki çocukluk karakterlerine hayat veren Umut İnan, Almira Abay, Fuat Fatih Odabaşı, Berke Obuz, Umut Ege Baştemur ve Çınar Yükçeker yer alıyor.