atv.com.tr Şubat ayında da zirvede

atv.com.tr Şubat ayında TV kanallarının web siteleri arasında 16 kategoride birinci oldu.

Televizyon kanallarının internet performanslarını karşılaştıran Gemius raporlarına göre, atv'nin internet sitesi geçtiğimiz Şubat ayında Web Sitelerinde "Real User", ''Views'', "Visits", '"Views Per Real User", "Reach", "Audience Share" Stream'de, "Time", Uygulamada ise "Real User", "Views", "Visits", "Time", "Reach", "Avarage Time Spent", "Time Per Visit", "Audience share", "Avarage Minute Rating" kategorilerinde birinci oldu.

Ekrandaki başarısını dijitalde de sürdüren atv, en iyi yerli dizileri ve programları atv.com.tr'de izleyicisine ulaştırıyor.