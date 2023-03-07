Dila, Güneş'i Elif'ten kopardı

atv'nin ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından oldu.

Dizinin 21. Bölümünde Elif ile Fırat'ın arasındaki buzlar tam eridi derken Feraye son kozunu oynadı. Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı.

24. Bölümde neler yaşandı?

Elif, Feraye'nin annesini ölüme terk ettiğini öğrenir...

Güneş'in velayetini Feraye ve Sude'nin yardımı ile alan Dila kızını sonunda Elif'ten koparır. Feraye'nin evine yerleşen Dila, sonunda Elif arada olmadan Güneş ile anne kız olacaklarını düşünür. Fakat Elif olmayınca Güneş daha da içine kapanır ve yemek yemeyi reddeder. Bu duruma sabredemeyen Dila, eskisi gibi Güneş'i dolaba kitler. Güneş'in gördüğü muameleyi fark eden Feraye ile küçük kız arasında bir yakınlık kurulur. Güneş sevgisi ile Feraye'nin de yaralarına iyi gelir. Feraye de onu at çiftliğine Elif ile görüşmeye götürür. Ümran ise Fırat'a Feraye'nin hisselerini ona devretmesi için kendisini tehdit ettiğini ve elinde koz olduğunu söyler. Bu durum Fırat'ı çileden çıkartır ve Ümran'ı ofisinden kovar. Elif'i arar ve Feraye'ye karşı dikkatli olması için uyarır. Annesinin Feraye'nin annesinin ölümündeki rolünü de anlatır. At çiftliğinde biraz hasret gideren Elif, Güneş'le daha fazla vakit geçirmek için dönüşte Feraye'nin arabasına biner. O sırada Fırat ve annesinin konuşmalarını dinleyen Sude'nin ona gönderdiği videoyu izler. Video Feraye'nin annesini ölüme bilerek terk ettiğini kanıtlamaktadır. Veda anında Güneş'i Feraye'ye vermeyeceğini söyleyen Elif, videoyu gördüğünü annesini onun öldürdüğünü söyler.