Gaziantep’in Karşıyaka ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Mehmet Bozkurt,4 ay önce dünya evine girdiği 24 yaşındaki Dilek Bozkurt'u bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi.

Tüm ailesinin desteği ile evlendiğini belirten Bozkurt, eşinin evden kaçtığını anlattı. Mehmet Bozkurt, aralarında yakın akrabalık bağı da bulunan Dilek'e 8 Şubat'tan bu yana ulaşamadığını söyledi. Kayıp Dilek Bozkurt'u Esra Erol buldu. Muhammer Koç isimli bir şahsın yanında olduğunu söyleyen ve evine dönmek istemeyen Dilek'in yaşadıkları pes artık dedirtti. Kadın ticareti yaptığı öne sürülen Nuran isimli kadının yanında olan Dilek'in yaşadıkları kan dondurdu. İddialara göre Dilek Bozkurt, Nuran tarafından zorla tutuldu ve hapis hayatına mahkum edildi. Daha önce kadın ticareti yapmak suçundan hapis yatan ve denetimli serbetlik şartıyla bırakılan Nuran:"Emekliyim, yaşlı hasta bakıyorum..." dedi. O evde tanıştığı Muhammer'e gönlünü kaptırdığını belirten Dilek, eşine ve yuvasına dönmek istemedi.