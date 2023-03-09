Esra Erol canlı yayında fuhuş çetesini ortaya çıkardı.

8 Şubat tarihinde ortadan kaybolan D.B’u Esra Erol buldu! Canlı yayında yaşadıklarını anlatan genç kadın izleyenlerin kanını dondurdu.

atv ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Mehmet Bozkurt, eşi D.B'nin evden kaçtığını belirterek Esra Erol'dan yardım istedi.

1 aydır her yerde aranan ve hayatından endişe edilen D.B'u, Esra Erol kısa sürede buldu.

D.B. canlı yayında herşeyi tek tek itiraf etti. Nuran Adaş ve Adem Kuruçay isimli kişilerin kendisini bir odaya kilitleyerek fuhuşa zorladığını söyledi.

DiB'nin itiraflarından 1 gün önce yayına katılan Nuran Adaş ise, iddiaların tümünü yalanladı. Ancak gerçekler kısa sürede ortaya çıktı.

Esra Erol'un programı ihbar kabul edildi. Emniyet ekipleri harekete geçti. Nuran Adaş'ın defalarca fuhuştan dosyası bulunduğu ve kadınları fuhuşa zorladığı ortaya çıktı. Bunun üzerine gözaltına alınan Nuran Adaş, savcılığa sevk edildi.