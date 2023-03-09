'Kuruluş Osman' yine tüm kategorilerde fark attı

'Kuruluş Osman' reytinlerde zirvede!

Ekranların reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranlarındaki 117. bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. 'Kuruluş Osman'da; Osman Bey'in Nayman ile Olof'u oyuna getirmesi, Dan'ın cezasını kesmesi ve Boran'ın ilahi okuması bölüme damga vurdu. #MeydanBizimdir etiketiyle sosyal medyada Türkiye gündeminde yer alan 'Kuruluş Osman', reytinglerde de açık ara en çok izlenen yapım oldu. Kuruluş Osman 117. bölümüyle, Tüm Kişiler'de %8,77 izlenme oranı ve %22,14 izlenme payı AB'de %6,36 izlenme oranı ve %17,22 izlenme payı 20+ABC1'de %8,12 izlenme oranı ve %19,38 izlenme payı elde ederek Çarşamba gününün birincisi oldu.

Kuruluş Osman'ın 117. Bölümünde; Osman Bey, elindeki altınları sahteleriyle değiştirerek, sahte altınları Çamlıpınar Kervansaray'ına gönderdi. Osman Bey, altınların Kervansaray'da olduğunu Olof'a bildirmek için Frigg'i kullandı. Hatunlar, Frigg'i Söğüt'e götürürken Frigg'in duyacağı şekilde altınların Kervansaray'da olduğunu söylediler. Hatunlar; Alçiçek aracılığıyla Frigg'in kaçmasını sağladılar. Osman Bey, Nayman'ın karargahına giderek altınları Olof'un aldığını ve Kervansaray'da olduğunu söyleyerek Bey'lerin evlatlarını sağ salim teslim etmesini istedi. Osman Bey'in sözlerine güvenmeyen Nayman, Bey'lerin evlatlarını teslim etti ancak Turgut Bey'i rehin aldı. Altınları almak için Kervansaray'a giden Nayman, karşısında Olof'u buldu. Olof'un altınlarını çaldığını düşünen Nayman; birden altınların sahte olduğunu fark etti. Böylelikle hem Nayman hem de Olof, Osman Bey'in oyununa geldi.

Osman Bey, Nayman'ın karargahını basıp ordusunun büyük bir kısmını biçtikten sonra Yenişehir'e döndü. Şeyh Edebalı ve konak ahalisiyle hep beraber akşam yemeği yedi. Yemek esnasında Şeyh Edebalı Üç Ayların faziletini anlatırken Boran Alp'ten 'Sevdayı Muhammed' ilahisini okumasını istedi. Boran Alp, kopuzunu eline alarak ilahiyi okudu.