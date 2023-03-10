Ateş Kuşları’nda şok karşılaşma!

Barbaros, babasının Çatal olduğunu öğrenecek mi?

Sezonun en çok konuşulan dizisi 'Ateş Kuşları', atv ekranındaki 7. Bölümüyle büyük beğeni topladı. Ateş Kuşları'nda çalınan parasının Barbaros'ta olduğunu öğrenen Çatal, Barbaros'u tuzağa çekti.

'Ateş Kuşları'nın 7. Bölümünde; Barbaros ve polis arkadaşı Cemal, Çatal'ın muhbirini bulmak için bir oyun kurdu. Cemal, muhbiri bulmak için Çatal'ın zulasını Barbar'ın patlattığını Çocuk Şube'de yaydı. Çatal, muhbiri olan Vefa'dan parasının Barbaros'ta olduğunu öğrendi. Çatal ve Nazmiye Barbaros'a tuzak kurmak için Şirin'e oğlunu çağırttılar. Şirin biricik oğlu Barbaros'uyla hasret giderirken Çatal ve Vefa gölge gibi önlerine çıkar. Çatal, Barbaros'tan parasını isteyince Barbaros, "Dün Vefa'ya paranın bende olduğu söyleniyor, tezgâh kuruluyor sen bugün paranın peşine düşüyorsun! Oyuna geldin Çatal. Bende para falan yok! Yaktım hepsini!" şeklinde cevap verdi. Çatal, Barbaros'a silah doğrulttuğu anda Şirin engel olmaya çalışırken Vefa elindeki sopayla Barbaros'u bayılttı. Vefa, "Kendine gelince beni ihbar edecek. Hayatım biter. Barbar ölmek zorunda!" dedi. Çatal, "Çok doğru diyorsun. Bu adam her şeyi öter. Ateş etmek de sana değil bana düşer!" diyerek silahını Barbaros'a değil Vefa'ya doğrultarak onu vurdu. Vefa'yı vuran Çatal, Şirin'e dönüp "Çatal da olsan kendi oğluna kıyamıyormuşsun ha Şirin?" diyerek Barbaros'un kendi oğlu olduğunu açık etti.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Gökhan Ayiz'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 7. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.