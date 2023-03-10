Mutfak Bahane'de çeyrek final heyecanı

atv'nin sevilen yarışma programı Mutfak Bahane'de 1 ay boyunca eleme olmadan 40 bileziğin sahibini bulacağı altın yağmuru başladı!

Hafta içi her gün saat 14.00'te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı'nın sunduğu Mutfak Bahane'de, gelin ve kayınvalide yemek yaparken eşleri de en lezzetli tabağı bulmaya çalışıyor.

Sevilen programda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Ayşe Dinçer nam-ı diğer Ankaralı Ayşe'nin de yarışmacı olarak katıldığı büyük yarışta gelinler ve kayınvalideler kıyasıya rekabet ediyor!

Mutfak Bahane tarihinde bir ilk…

Çeyrek finalin ilk haftasında mutfak Bahane'de bir ilk yaşandı. Yapılan kural ihlali nedeniyle Melike ve Burak çifti yarışmadan diskalifiye edildi.