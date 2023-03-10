Oklar bu kez Sezai'nin üzerinde

atv'nin yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Aldatmak, dün akşam ekrana gelen yirmi birinci bölümüyle yine çok beğenildi.

21.Bölümde neler yaşandı?

Elmas'ın yürüttüğü operasyon başarıyla sonuçlanıp Yeşim'e karşı hazırladığı dosya doğru ellere ulaştırıldı. İfadesi alınan Yeşim, savcının kararıyla duruşma gününe kadar cezaevine gönderildi. Kefaletle serbest kalan Yeşim için ödeme yapan Tarık'ın öfkesi iyice büyüdü. Güzide'nin arkasından da iş çevirmeye devam eden Tarık, son hamlesiyle Güzide'nin kariyerine bir darbe daha vurdu.

Tolga ile ilişkisini kurtarmak için çabalayan Oylum, Tolga'dan karşılık göremeyince büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Ancak Oylum'dan ayrı kalmaya dayanamayan Tolga barışmak için bir adım atacakken onu Behram'la görmesi yanlış anlaşılmaya sebep oldu.

Şantiyede yaşanan olaydan sonra Zeliş ile Ozan artık duygularını saklamamaya karar verdi ve ikili birbirlerine olan duygularını itiraf etti.

Tarık'ın otelde başka bir kadınla olan samimi görüntülerini Behram sayesinde elde eden Oylum, görüntüleri Elmas'a gönderdi.

Sezai için iyilik yapmak isteyen Güzide Sezai'nin kızını bulmak için harekete geçti ve kaynaklarını kullanarak sonunda Sezai'nin kızıyla iletişim kurdu. Kızından gelen haberle karmaşık duygular içerisine düşen Sezai geçmişle olan hesabını kapatmak için Kanada'ya gitmeye karar verdi ancak Sezai'yi yolda başka bir sürpriz bekliyordu.

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