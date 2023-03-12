Başım Belada her Pazar 20.00'de atv'de!

Keremcem ve Merih Öztürk'ü başrollerde buluşturan ekranların yeni dizisi Başım Belada'nın yeni bölümünde neler olacak? İşte Başım Belada 2. Bölüm özeti...

Pazar akşamlarına yeni bir soluk getiren Başım Belada 2. Bölümü ile atv ekranına geliyor. İlk bölümü ile izleyenlere keyifli anlar yaşatan Başım Belada yeni bölümüyle bir kez daha hem heyecan dolu hem de keyifli bir macera vadediyor.

Keremcem ve Merih Öztürk'ün başrollerini paylaştığı Başım Belada'nın yeni bölümünde neler olacak? İşte Başım Belada 2. Bölüm özeti;

Çağdaş tarafından kaçırılan Azam'dan haber alamayan ailesi ve Pele endişelenmeye başlar. Çağdaş, Azam'ın soygunu gerçekleştirenlerden biri olduğunu düşünür ve parasını geri alabilmek için Azam'ı sorgular. Bu sorgulama sonucunda Çağdaş ve Azam arasında beklenmedik bir durum ortaya çıkar. Leyla ise Azam'ın Çağdaş'ın evinde ne yaptığını anlayamaz. Azam'ı polis olduğunu düşünen Leyla, onun bu soygunu yapanların peşine düştüğünü zanneder. Öte yandan tehlike beklenmedik bir yerden gelir. Soygun gecesinin tek tanığı Badi Uğur, Leyla'nın peşine düşer ve çaldıkları paraları onlardan almak ister. Badi'nin planları ise Leyla ve Azam'ın başına büyük bir bela açacaktır.

Başım Belada yeni bölümleriyle her Pazar 20.00'de atv'de.