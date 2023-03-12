Şengül evi aldı, Orhan'ı kaptırdı!

Cumartesi akşamları atv ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün, yönetmenliğini Serkan Birinci’nin üstlendiği “Kardeşlerim” izleyiciyi ekran başına tutmaya devam ediyor. Sevilen dizi ekranların yanı sıra sosyal medyada da ilgi görüyor.

Ayla yüzünden tüm aile sokakta kalır. Geceyi terk edilmiş metruk bir binada ateş başında güçlük ile ısınarak geçirirler. Berk annesi ile yüzleşmeye gider. Ayla bir şekilde üste çıkmayı başarır. Aybike ise Berk'in telefonlarını açmaz. Suzan tarafından terk edilen Akif, Nebahat'e yanaşır. Şevval ise Sarp'ı babasının hesabından kendisine gizlice para yollaması için ikna eder.

Eren Ailesi'nin durumunu öğrenen Doruk, Tolga, Süsen ve Afra Ömerler bir gece daha sokakta kalmasınlar diye harekete geçerler. Herkes para toplamaya çalışır. Suzan, Nebahat'i Akif konusunda uyarır. Ama Nebahat inanmak istemez. Suzan haklı olduğunu göstermek için Akif'i arar ve Nebahat'e aşklarının sadece çıkar ilişkisi olduğunu kolayca ispatlar. Ahmet ise hesabından yüklü miktarda Şevval'e para gittiğini fark eder.

Şengül, başına gelen olayların aslında Ayla'nın oyunu olduğunu Gönül'den öğrenir. Evini geri almak için Ayla ile hesaplaşmaya gider. Evi geri almayı başarır ama Orhan'ı Gönül'e kaptırır.

82. Bölüm tanıtımı;

Heyecan dolu gelişmeleriyle Kardeşlerim, Cumartesi akşamları saat 20.00'de atv'de!