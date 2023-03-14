Cerkutay öldü mü? Kuruluş Osman’ın 118. Bölümü’nde neler olacak?

Her bölümü ile soluksuz izlenen Kuruluş Osman bir kez daha izleyenleri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Başrolünde Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in yer aldığı dizinin yeni bölüm tanıtımında yaşananlar ‘Cerkutay öldü mü’ sorusunu akıllara getirdi.

atv'nin dört sezondur ekrana damga vuran dizisi Kuruluş Osman, büyük bir ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Merakla takip edilen Kuruluş Osman'ın 118. Bölüm 2. Fragmanı'nda ekrana gelen bir sahne merak konusu oldu. Kuruluş Osman'ın sevilen karakterlerinden Cerkutay'ın kılıç darbesi aldıktan sonra "Vatan için" sözlerini kullanması 'Cerkutay ölüyor mu' sorularını beraberinde getirdi. Kuruluş Osman 118. Bölüm'de 'Cerkutay ölecek mi' sorusu şimdiden gündem oldu.

"Benimle birlik olacaksın!"

Osman Bey'in sadık alplarından olan Cerkutay'ın merak uyandıran anları sosyal medyada gündem olurken 118. Bölüm fragmanları da heyecana sebep oldu. Nayman'ı durdurabilecek hamlenin kendisinde gizli olduğunu söyleyen Osman Bey, yeni bölümde birbirinden önemli planlarını ortaya koyacak. İsmihan Sultan'a "Benimle birlik olacaksın" diyen Osman Bey'in kararlılığı Kuruluş Osman izleyicilerinin dikkatini çekti.

Birbirinden önemli soruların yanıt bulacağı Kuruluş Osman heyecan dolu yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de atv'de.