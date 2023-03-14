Fırat'ı korumak isteyen Elif, Feraye tarafından vuruldu

atv’nin ilgiyle takip edilen Bir Küçük Gün Işığı, geçtiğimiz akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sorgulayıcı hikâyesi ve güçlü kadrosu ile Pazartesi akşamının beğenilen yapımlarından oldu.

25. Bölümde neler yaşandı?

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" dün gecenin en çok konuşulanları arasındaydı.

Feraye'nin annesine yaptıklarını öğrenen Elif, Güneş'i onunla bırakmak istemez. Ancak Feraye onu tehdit eder. Gördüklerini Fırat'a anlatmaması karşılığında Güneş'e bir şey yapmayacağını söyler. Neye uğradığını şaşıran Elif, Fırat'a her şeyi anlatır. Fırat, telefondaki görüntüleri bulmak için harekete geçer. Feraye de kendisine o görüntüleri yollayan kişinin peşine düşer. Elif de Feraye'yi Fırat'a hiç bir şey anlatmamış gibi kandırarak ona zaman kazandırır. Güneş ise kapalı tutulduğu evden kaçmaya çalışırken yakalananınca Dila'yı alışveriş merkezine götürmeye ikna eder. Amacı Elif'i de oraya çağırıp onunla kaçmaktır. Görüntülerle temize çıkan Ümran ise usul usul Cemil'i zehirlemeye devam eder. Güneş'in planı tutmaz. Elif ile kaçarken Feraye'ye yakalanırlar. Feraye ikisi karşılığında Ayazlardan şirketin tüm hisselerini ister. Feraye tarafından kaçırılan Elif ve Güneş bir çiftlik evinde tutulurlar. Ümran bu evin yerini hatırlar ve ikisini de kurtarmak için harekete geçerler. Ancak Feraye'nin adamları karşılarına dikilir. Silahlar çekilir. Fırat'ı korumak isteyen Elif kendini ona siper eder ve Feraye, Fırat yerine Elif'i vurur. Elif kanlar içinde Fırat'ın kucağına yılıp kalır; Feraye ise kaçar.