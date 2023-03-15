Aldatmak yeni bölümüyle Perşembe 20.00'de atv'de! Güzide'nin sabrı taşıyor...

atv'nin Perşembe akşamlarına damga vuran dizisi Aldatmak 22. Bölümü ile ekrana geliyor. Aldatmak yeni bölümde nele yaşanacak?

atv'nin sevilen dizisi Aldatmak yeni bölümü ile ekrana geliyor. Perşembe akşamlarına damga vuran Aldatmak'ın yeni bölümünde birbirinden önemli gelişmeler yaşanıyor. Başrollerinde Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu gibi tecrübeli isimleri bir araya getiren Tims&B imzalı Aldatmak'ın 22. Bölümü'nde neler olacak? İşte Aldatmak 22. Bölüm özeti...

Güzide kartlarını açık oynuyor...

Tarık'ın son saldırısı karşısında sabrı taşan Güzide, canlı yayın açarak kendisine kurulan tuzağı ifşa eder. Artık hiçbir şeyden korkmamakta, düşmanları karşısında dobra tavrından ödün vermemektedir. Çocukları ve dostları, bu yayını heyecanla karşılar. Oylum, Behram'ın kendisinin peşinden koşmasına rağmen Tolga'yı hala unutamamıştır. Yaşadığı pişmanlık ve vicdan azabını annesinden gizleyemez. Güzide ise tavsiye verirken geçmişte kızının da kendisiyle benzer hatalara düştüğünü fark eder.

Ozan ve Zeliş, yeni bir ilişkiye yelken açarken Selin ve Tolga'nın arkadaşlığı ilerler. Birlikte dışarı eğlenmeye çıktıklarında magazine yakalanırlar. Selin ve Oylum'un arkadaşlıkları sınanmak üzeredir. Yeşim, yuva kurmanın büyük bir evden çok daha fazlasını gerektirdiğini bir kez daha anlarken Tarık, kim tarafından ve neden kaçırıldığını çözmeye çalışmaktadır. Nitekim Tarık'ın alıkonulması planının arkasından sürpriz bir isim çıkacaktır.