Barbaros gerçeği öğrenecek mi? Ateş Kuşları 8. Bölüm'de neler olacak?

atv'nin Cuma akşamları soluksuz izlenen dizisi Ateş Kuşları'nda yine büyük heyecan yaşanacak.

Cuma akşamlarının beğeniyle izlenen dizisi Ateş Kuşları yeni bölümü yine seyircisini ekran başına kilitleyecek. Büyük ilgiyle takip edilen Ateş Kuşları'nın 8. Bölümü'nde neler olacak? Ateş Kuşları 8. Bölümü ile Cuma 20.00'de atv'de.

İşte Ateş Kuşları 8. Bölüm özeti...

Gülayşe'nin Barbaros'la kurduğu hayallerini Zümrüt paramparça eder. Gülayşe şimdi yemekte Zümrüt'ün karşısında oturmaktadır. Peki Gülayşe, Zümrüt'ün evlenme teklifini ailesi uğruna kabul edecek mi?

Barbaros, en büyük düşmanının babası olduğunu öğrenecek mi?

Şirin'in yıllar önce gömdüğü büyük sırrı gün yüzüne çıkar. Barbaros Çatal'ın oğludur. Barbaros'un asıl imtihanı işte şimdi başlar. Barbaros, yıllardır kovaladığı en büyük düşmanının babası olduğunu öğrenecek mi? Bunca yıl bu gerçeği saklayan Şirin, Barbaros'un yüzüne nasıl bakacak? Geçmişte ise Köksüzler biricik bebekleri Gülayşe için Sabit'in mucit fikirlerinin peşinden gideceklerdir.