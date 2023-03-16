Ben Bu Cihana Sığmazam Tito kimdir? BBCS Kayıkçı kim?

atv'nin sevilen dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam iddialı kadrosu ile adından sıkça söz ettiriyor. Birbirinden tecrübeli oyuncuları buluşturan BBCS, yeni yetenekleriyle de heyecan yaratıyor.

Güçlü bölümleriyle Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Ben Bu Cihana Sığmazam'da heyecan dozu her geçen gün artıyor. Her bölüm merakla beklenirken diziye katılan karakterler yoğun ilgi görüyor. Son olarak Tito karakteriyle BBCS'ye katılan Selim Makaroğlu, farklı tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Konuşmaktan pek hoşlanmayan ve Tatavlalı'nın et yediği masada bebe bisküvisi yiyen Tito karakteri Ben Bu Cihana Sığmazam izleyicileri tarafından merak edildi. Başarılı performansıyla dikkat çeken Selim Makaroğlu'nun dizideki sahneleri büyük heyecanla izlendi.

BBCS'de yeni dönem... Kayıkçı kim?

Ateş'le yumruklaşmasının ardından "Kaybettiğin babana dua et çocuk" sözlerini kullanan Tito'nun Ekabir'le de önceden tanıştığı ortaya çıktı. Sırlarıyla birlikte diziye katılan Tito karakterine hayat veren Selim Makaroğlu'nun ardından Kayıkçı'nın kim olduğu da merak konusu oldu.

BBCS izleyicileri 'Kayıkçı kim' sorusunun cevabını sabırsızlıkla beklerken dizi Salı akşamları ekran yolculuğuna devam ediyor. Ben Bu Cihana Sığmazam her Salı 20.00'de atv ekranında izleyicisiyle buluşuyor.