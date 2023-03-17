Esra Erol'da en çok izlenen oldu

Esra Erol, hafta içi her gün atv'de yayınlanan programında birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam ediyor. Sevilen program 16 Mart Perşembe günkü yayınıyla Tüm Kişiler' de en çok izlenen program oldu. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Esra Erol'da programı, Tüm Kişiler kategorisinde %5,65 izlenme oranı ve %24,08 izlenme payı alarak birinci oldu; listedeki tüm dizi ve programları geride bıraktı.

Evinden 19 kez kaçan Nazmiye eşine geri dönecek mi?

Karaman'da karısının kendi akrabasına kaçtığını iddia eden İbrahim Lale, Esra Erol'da Nazmiye Lale'nin geri dönmesini istiyor. Ayrıca 3 ay önce de Nazmiye Lale'nin kayıp olduğuna ve ailesinin hiç bir şekilde kendisine ulaşamadığını söylemişti.

Nazmiye Lale ile 6 yıllık evli olan İbrahim Lale, karısının son bir yılda 19 defa kaçtığını ve eşinin 18 defa tekrardan kendisine döndüğünü anlattı. İbrahim, eşinin hiçbir yerde durmadığını ama akrabası Ahmet'in yanında da muhtemelen tehdit ile kaldığını iddia etti.

İbrahim Lale yaptığı açıklamada, "Ahmet benim teyzemin oğlu. O bizim evliliğimizi kıskanıyor ama aramız çok iyi. Daha sonra Ahmet ile aramız açıldı bana 11 el silahla ateş etti. Bende onun arabasını ateşe verdim. Eşim Nazmiye'den ya Ahmet ya ben diye seçim sundum. Karaman'da herkes bizi tanıyor, tüm Karaman'a reklam olduk. Hiçbir ev sahibi bize ev vermiyor. Bu yüzden çok sık ev değiştiriyoruz. Eşim Nazmiye bu şahıs için 19 kez evden kaçtı ve 18 kez de geri döndü. " Dedi.

Programa gelen Nazmiye Lale, "Ben Ahmet'in yanındayım. Ben ilk başlarda Ahmet'i kötü birisi olarak tanımıştım. Eşim beni dövmesinden sonra Ahmet'le konuşmaya başladım. Eşim bana yasaklı madde kullanmayı alıştırmıştı ama Ahmet beni bu ortamdan kurtardı. Son 1 aydır Ahmet ile çok yakınız. Bu aldatma olayından sonra ailesinden küfürler yedim. Ben babamdan dayak yemezken, İbrahim'den dayak yedim. " Diye konuştu.

Tüm bu olanlara rağmen İbrahim Lale, karısı Nazmiye'nin tekrar kendisine dönmesini istiyor.