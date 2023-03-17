Mutfak Bahane'de çeyrek final heyecanı devam ediyor

atv'nin sevilen yarışma programı Mutfak Bahane'de Gelinler ve Kayınvalideleri 40 bilezik için kıyasıya rekabet ediyor.

Hafta içi her gün saat 14.00'te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı'nın sunduğu Mutfak Bahane'de, gelin ve kayınvalide yemek yaparken eşleri de en lezzetli tabağı bulmaya çalışıyor.

Sevilen programda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Haftalardır yarışan ve bebeğini kucağına almak için gün sayan fenomen gelin Zeynep final günü herkesi korkuttu. Aniden sancılanan Zeynep'e sağlık ekipleri müdahale etti. Fenomen gelinin yarışmaya devam edip edemeyeceği ise merak konusu oldu.