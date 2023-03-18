atv'nin başarılı programı Esra Erol'da da yine çok konuşulacak bir olay ekrana taşındı. İbrahim Lale daha önce defalarca evi terk eden eşi Nazmiye ile barışmak için Esra Erol'un kapısını çaldı.

Nazmiye ile ilişkisi olduğu iddia edilen Ahmet, Nazmiye'nin 25 yaşındaki kuzeni Mustafa Yavuzcan'ın şüpheli ölümünün İbrahim ile doğrudan bağlantısı olduğunu öne sürdü.

Mustafa Yavuzcan nasıl öldü?

Ahmet, Nazmiye Lale'nin kuzeninin cinayetiyle ilgili olarak İbrahim Lale'den şüphelendiği ve onu öldüren kişilere İbrahim'in teslim etmiş olabileceğini söyledi.İbrahim Lale bu konunun kimseyi ilgilendirmediğini söyleyerek tepki gösterdi ve hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Davanın hala devam ettiğini belirtti. Ahmet, İbrahim'in kendisine 50 bin TL karşısında eşiyle aşk yaşamasına izin verdiğini iddia etti. Ahmet'in ise, Nazmiye'ye şiddet gösterdiği ortaya çıktı. Genç kadının yaşadıkları Esra Erol'u derinden etkiledi. Yasaklı madde kullandığını kabul eden İbrahim'e Esra Erol:"Siz bu çirkinliklerin içinde nasıl yaşıyorsunuz?" diyerek tepki gösterdi. Gündemi belirleyen konuları ekrana taşıyan Esra Erol'da hafta içi her gün canlı yayında 16.00'da atv'de.