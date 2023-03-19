Bir Küçük Gün Işığı'nın küçük yıldızı Azra Aksu'ya 'Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu Ödülü' verildi!

Bir Küçük Gün Işığı'na anlamlı bir ödül geldi. Dizide Güneş karakteriyle yoğun ilgi gören Azra Aksu'ya 'Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu Ödülü' verildi.

Yapımını NGM'nin, yapımcılığını ise Nazlı Heptürk'ün üstlendiği atv'nin beğeni ile izlenen dizisi Bir Küçük Gün Işığı'na anlamlı bir ödül geldi. Dizide Güneş karakterini canlandıran Azra Aksu, "Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu" ödülünü aldı.

90 Tıp Fakültesinin bir araya gelerek oluşturduğu Türk Tıp Öğrencileri Birliği, her yıl düzenlenen Tıp Öğrencileri Sempozyumu'nda 2023'ün enlerine de ödül verdi. Bu yıl 10.'su gerçekleştirilen törende, dizide yaşadığı psikolojik zorluklar nedeniyle konuşmayan Güneş'i başarı ile canlandıran Azra Aksu'ya Yılın En İyi Çocuk Oyuncusu ödülü verildi.

Performansı ile ilk ödülünü alan Aksu, ödülü ile poz verirken başta yapımcı Nazlı Heptürk olmak üzere dizide emeği geçen herkese teşekkür etti.

Senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın yaptığı Bir Küçük Gün Işığı heyecan dolu gelişmelerle her Pazartesi akşamı atv'de.