Yeni iddialar... 78 yaşındaki Döndü Boztepe'nin başına ne geldi?

Müge Anlı İle Tatlı Sert yine milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Döndü Boztepe nerede? Başına ne geldi? Kaçırıldı mı? Öldürüldü mü?

Döndü Boztepe olayı nedir?

atv'nin fenomen programı Müge Anlı'da aranan 78 yaşındaki Döndü Boztepe'nin evlenmek için mi kaçırıldığı mı yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırıldı.İkinci Sinan Sardoğan vakası olarak adlandırılan komşu Mehmet Tunç'un yaşlı kadını rahatsız ettiği öne sürüldü.Kömürlüğündeki odunlara zarar verdiği ve annesi yaşındaki taciz ettiği iddia edilen Tunç, hakkındaki iddiaları reddetti.Döndü Boztepe'nin çocukluk aşkı Mevlüt Eryılmaz ile yasak aşk yaşadığını anlattı. Afyonkarahisar'da kaybolan kadının 64 yıl sonra çocukluk aşkıyla yeniden görüştüğü ortaya çıktı.

Yaşlı kadın nerede?

öndü Boztepe'nin evinin yakınlarında, odunluklarda ve atıl alanlarda jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra Sima ve Zehir isimli iki kadavra köpeğiyle iz sürdü.Komşu Mehmet Tunç'un evinin çevresi de didik didik arandı.Ne yazık ki talihsiz kadına ait bir ize rastlanmadı.

Kim doğruyu söylüyor? Yaşlı kadının başına ne geldi? Söylenildiği gibi evlenmek için kaçırıldı mı, yoksa cinayete mi kurban gitti?

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