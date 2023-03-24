Barbaros, Sabit’in hayatını böyle kurtardı

Sevilen dizi ‘Ateş Kuşları’, atv ekranındaki 9. Bölümüyle yoğun ilgi gördü. Ateş Kuşları’nda, Barbaros, Sabit’in önüne atlayarak onun hayatını kurtardı.

Ateş Kuşları'nın 9. Bölümünde; Zümrüt Gülayşe'yi istemek için Mola Yeri'ne geldi. Zümrüt'e tornavidayla saldıran Sabit'e Zümrüt'ün adamı Neco silah doğrulttu. Tam o anda silahın önüne atlayan Barbaros, Sabit'in hayatını kurtarırken kendisi ise yaralandı. Doktor Mete, Barbaros'un yaralarını dikip mermiyi çıkararak onu tedavi etti. Gülayşe, Mercan, Ali ve Zıpkın, Barbaros'a minnetlerini dile getirdiler. Sabit ise Barbaros'a "Sen beni kurtardın. Herkes kalleş, sen kardeş. Benim kardeş." diyerek teşekkür etti.

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 9. Bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.