Mutfak Bahane'de şok eden olay

atv'nin sevilen yarışma programı Mutfak Bahane'de gelinler ve kayınvalideleri 40 bilezik için kıyasıya rekabet ediyor.

Hafta içi her gün saat 14.00'te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı'nın sunduğu Mutfak Bahane'de, gelin ve kayınvalide yemek yaparken eşleri de en lezzetli tabağı bulmaya çalışıyor.

Sevilen programda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı büyük çeyrek final haftalarında artık sona yaklaşılıyor.

Şampiyonun belli olacağı son hafta öncesi yaşanan diskalifiye herkesi şok etti. Dora ve Ahmet çifti kurallara uymadıkları için Mutfak Bahane'den diskalifiye olan ikinci çift oldular.

Diğer yandan Sevinç kayınvalidenin yaşadıkları herkesi gözyaşlarına boğdu. Eski kayınvalidesi ile ilgili hikayesini paylaşan fenomen kayınvalideye destek Ayşe Dinçer'den geldi.

Çeyrek finalin son haftasına gelinen Mutfak Bahane'de önümüzdeki hafta kırk bileziğin sahibi belli olacak.