Tarık ölümle burun buruna geldi

atv'nin yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Aldatmak, dün akşam yirmi üçüncü bölümüyle ekrana geldi.

23. Bölümde neler yaşandı?

Güzide, Behram'ın yardımıyla uğradığı saldırının arkasındaki kişinin Tarık olduğunu öğrenince büyük bir yıkım yaşadı. Durumun onu öldürmeye teşebbüse kadar gelmesiyle birlikte Güzide, Tarık'a karşı daha güçlü bir savaş başlattı. Ozan ve Oylum babalarının son hamlesiyle Yenersoy soyadından vazgeçmek için mahkemeye başvuruda bulundu. Öfkeden gözü dönen Tarık, bu sefer de Sezai ve Güzide'yi hedef alarak yalan bir haber daha ortaya attı.

Selin'in planı Tolga ve Oylum'un barışmasına yeterli olmadı. Üstelik Behram'ın her an Oylum'un yanında olması Tolga'nın giderek Oylum'dan uzaklaşmasına sebep oldu. Tolga ve Selin'in arkadaşlığının ilerlemesini Oylum yanlış anlayınca kendini Behram'ın yanında buldu. Behram'ın ona olan sevgisinden etkilenen Oylum, Behram'la sevgili oldu.

Tarık'tan hesap sormak isteyen Ümit, Tarık'ın kendisine yaptığı teklifle neye uğradığını şaşırdı. Kızı ve ablası arasında kalarak büyük bir ikileme düştü.

Güzide, Sezai'ye ulaşamayınca bir hayli tedirgin oldu. Kızına yazdığı maile de henüz dönüş alamamışken Sezai'nin telefonundan Tarık tarafından Güzide'ye yollanan mesaj durumu karmaşık bir hale getirdi. Güzide, Sezai'ye ne olduğunu bir türlü öğrenemedi.

Gözaltında bulunan Sezai, telefon hakkını kullanmak istediğinde kendisine verilen telefonun onun olmadığını söyledi. Ancak emniyetteki polisler Sezai'nin söylediklerine inanmayınca Sezai kimseye haber veremedi.

Babasının yaptıklarına dur demek isteyen Ozan'ın başvurduğu yol ise herkesin yüreğini ağzına getirdi. Tarık'ı kızı Öykü'yle tehdit eden Ozan'ın tehlikeli planı Tarık'ın hayatını sonlandıracak mı?

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