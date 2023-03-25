Bir Küçük Gün Işığı dizisine sürpriz isim!

Yapımını NGM’nin, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği, atv 'nin sevilen dizisi “Bir Küçük Gün Işığı”na sürpriz isim katıldı. Sevilen oyuncu Armağan Oğuz, Bir Küçük Gün Işığı’nın 27. Bölümünden itibaren izleyiciyle buluşacak.

Sinan Kaptanoğlu karakteri ile izleyici karşısına çıkacak olan Oğuz, eşini kaybetmiş bekar bir babayı canlandıracak. Yolu sürpriz bir şekilde Dila ile kesişecek Sinan'ın gelişi ile yaşanacak gelişmeler şimdiden merak edilirken, setten ilk karelerde basınla paylaşıldı.

Başrollerini Seray Kaya, Berk Oktay, Esra Dermancıoğlu, Tuğçe Açıkgöz, Şeyma Korkmaz, Azra Aksu, Güneş Hayat, Yılmaz Bayraktar, Beran Kotan, Gizem Ünsal ve Yiğit Yapıcı'nın paylaştığı, senaryosunu Özgür Evren Heptürk'ün kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Emre Kabakuşak üstlendiği "Bir Küçük Gün Işığı" her pazartesi atv'de.