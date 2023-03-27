Müge Anlı'da gözyaşları sel oldu

Dilek Yılmaz 20 yıldır aradığı annesine kavuştu

Hafta içi her gün atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına bugün hiç görmediği annesini arayan 23 yaşındaki iki çocuk annesi Dilek Yılmaz'ın gözyaşları konu oldu.

Dilek Yılmaz, 23 yıl önce 2 yaşındayken ayrı düştüğü annesi Emine Kurtlar'ın bulunması için Müge Anlı'dan yardım istedi. Dilek, "Babam 1996'da annem Emine Kurtlar ile evlilik yapıyor. Bu evlilikten ben dünyaya gelmişim. Annem 20 günlükken bırakmış. Ama daha sonra tekrar gelip almış. Bana bakmak için çalışmak durumunda kalmış. O arada 2,5 yaşındaydım. Babam gelip beni ondan almış ve bir daha da anneme göstermemiş. Bir de annemin babama göstermek için beni ona getirdiği, ama babamın bir daha annemle görüştürmediği de söyleniyor. Hangisine inanacağımı ben de bilmiyorum" diyerek canlı yayında annesine kavuşmak için seslendi. Müge Anlı, ise çok geçmeden müjdeli haberi verdi. Dilek'in annesini bulduklarını belirtip Emine Kurtlar'ın yeni bir hayat kurduğunu söyledi. Annesinden beklenmedik bir yanıt alan Dilek'in gözyaşları sel oldu. Ağlayarak annesine kavuşmak için seslendi.

"Kızımın beni bulacağını biliyordum"

Günün birinde kızımın beni bulacağını biliyordum. Kızıma güzel bir hayat vermek isterdim ama babası ve benim ailem hayatımı ikimize de zehir ettiler. Kendi ayaklarımın üzerinde durmaya çalıştım. Ne iş bulduysam yaptım. Yaklaşık 15 yıl çok iyi bir adamla evli kaldım. Eşimi 2 yıl önce koronavirüsten kaybettim. Eşimle de kızımı bulmayı çok istedik ama başaramadık. Dilek'ten sonra hiç çocuk yapmadım. Çünkü ben kızıma doğru düzgün bir hayat veremedim, başka çocuk dünyaya getirmek istemedim. Eşimi kaybettikten sonra bir kez daha boşluğa düştüm. Tam ne yapacağımı bilmezken de yeni eşimle tanışıp evlendim. Yeni bir hayat kurdum ve o'na Dilek'ten hiç bahsetmedim. Düzenim bozulsun istemiyorum." diyerek kızına kavuşmak için yayına gelemeyeceğini söyledi. Annesinin sözleriyle yıkılan Dilek, annemin bu sözleri beni bir kez daha yıktı. Lütfen gel sana son sözüm bu dedi. Anlı ise Dilek'e annene biraz zaman verelim hafta sonu boyunca düşünüp taşınsın, eşine anlatsın. Mutlaka seni kucaklamaya gelecektir diyerek Dilek'e sarıldı.

Küçük yaşta ayrıldığı annesini ilk kez gördü.

Bugün ise Anlı'nın Dilek'e sözleri gerçek oldu anne canlı yayına geldi. Yıllar sonra ilk defa birbirlerine sarılan anne kız gözyaşlarına hakim olmadı. Anne Emine, "Ailem geri dönmem için çabaladı. Fakat çok cahildim dönmedim. Daha sonra hamile kaldım ve Dilek dünyaya geldi. Eşim bana çok kötü davranmaya başladı. Aileme kocamın bana kötü davrandığını anlattığımda da onlar beni geri kabul etmedi. Çocuğuma 3 yaşına kadar baktım. Fakat babası beni kandırdı. Kızımı benden alıp babaannesine verdi. Onu görmek için çok çabaladım, türlü yollar denedim; ama çocuğumu benden hep kaçırdı. Tehditlerinin ardı arkası kesilmedi. Beni affet kızım sana ulaşamadım çok denedim çabaladım ama bulamadım. Gidecek yerim yoktu, çok şiddet görüyordum. Babanın yanında duramıyordum artık. İnan kızım canımı zor kurtardım. Böyle olunca geri dönemedim. Aileme dönmek istedim beni evime geri almadılar. Çok kötü şeyler yaşadım sana da yaşattım beni affet kızım diyerek kızından af diledi.