Ümran'ın yavaş yavaş zehirlediği Cemil öldü mü?

27. Bölümde neler yaşandı?

Yasemin hemşire ile konuşan Elif, Fırat'ın Cemil Bey'in oğlu olmadığından emin olur. Ümran, Elif'in davranışlarından şüphelenir. Fırat, Feraye'nin yakalanması için Sude ile iş birliği yapıp ona güvenmek zorunda kalır. Alper ve Fulya karavan yüzünden tartışırlar. Güneş evde Fırat'a sürpriz doğum günü organize eder. Ümran'ın zehirlemeye devam ettiği Cemil gittikçe kötüleşir. Yasemin hemşire yediklerinde olabileceğinden söyler. Bu riski almak istemeyen Ümran hemşireyi evden kovmak için onu yüzüğünü çalmakla suçlar. Ümran'ın oyunuyla yüzük Yasemin'in çantasından çıkar. Son anda ellerinden kaçan Feraye sonunda yakalanır. Elif bildiklerini Fırat'a söylemeye karar verir. Ancak o sırada Cemil fenalaşır ve kalbini tutarak kendinden geçer, olduğu yere yığılır.

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