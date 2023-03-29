Hatipoğlu, canlı yayına kedisi İnci ile çıktı

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun Ramazan ayı boyunca canlı yayınla ekrana gelen İftar ve Sahur programı, her yıl olduğu gibi bu yılda da izleyicilerle doldu taştı.

Geçtiğimiz akşam yayınlanan İftar programında Nihat Hatipoğlu bugün bir misafirimiz var diyerek hem ekran başında izleyenleri hem de stüdyodaki izleyicilere ufak bir sürpriz yaptı. Hatipoğlu stüdyoya evinde beslediği kedisi İnci'yi getirmişti.

"Hayvanlara eziyet edenler Allah'ın rahmetinden uzaktır. Yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin."

Yıl boyunca hep soruyorsunuz İnci'yi. Nasıl? Ne yapıyor? Bizim kedimizin adı İnci ailenin bir ferdi artık İnci Hanım. 4 yıldır bizimle yaşıyor. O kadar güzel bir kedi ki, benden daha güzel olduğunu bile söyleyebilirim İnci'nin. Hayvanları sevmek onlara merhamet etmek onlara yakınlık göstermek dinimizin emirleridir. Peygamberimiz diyor, "Siz yerdekilere merhamet edin ki göktekiler de siz merhamet etsin."

Bazen namaz kılarken seccadeye geliyor, namazım bitiyor. İnci'yi severken hep dua ediyorum 'Allah'ım bu hayvanın hürmetine beni affeyle. İnsan bir kediden, bir köpekten bile tevessül edebilir. Allah'ım bu hayvan için yaptığım bir iyilik varsa onun hürmetine beni affeyle' diye.

Nihat Hatipoğlu, kedisi İnci'yi ailelerinin bir parçası gibi sevdiklerini, aileyi sayarken sayılarına onu da eklediklerini dile getirerek hayvan sevgisine dikkat çekti. "Onlar da sevgiden çok iyi anlıyorlar. Onları severseniz Allah da sizi sever" diyerek dinimizin de hayvanları önemsediğini anlattı.