Aldatmak'ta restler çekildi

atv'nin yapımını TIMS&B Productions'ın yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği Aldatmak, dün akşam ekrana gelen yirmi dördüncü bölümüyle yine çok beğenildi.

24. Bölümde neler yaşandı?

Güzide'nin son anda gelip Ozan'ı engellemesiyle Tarık ölümden döndü. Canlı yayın yapan Tarık, iki çocuğunu mirasından men ettiğini duyurdu. Bu haberle yeniden umutlanan Yeşim, Tarık'ın tüm mal varlığının Öykü'ye kalacağını düşünerek yeni bir plan yaptı.

Tarık'a karşı artık sabrı taşan Güzide, ona karşı olan mücadelesinde başka bir yol çizmeye başladı. Tarık'ın yaptığı kirli işleri ortaya çıkararak onu hapse atmak için harekete geçen Güzide, bu savaşta Elmas'ın önerisiyle Oltan'la işbirliği yapmak zorunda kaldı.

Zeliş'in sorularıyla köşeye sıkışan Yeşim kocasıyla yaşadıklarını anlattı. Zeliş, Yeşim'in başına gelenleri Ozan'la paylaşınca Ozan, sevdiği kadının ailesi hakkındaki gerçeği öğrenip büyük şok yaşadı.

Oltan ve Elmas, Tarık'ın uluslararası sanat eseri kaçakçılığı yaptığını ortaya çıkarıp suçüstü yakalanması için harekete geçti. Ancak Ümit'in içeriden bilgi sızdırmasıyla Tarık bu durumdan kurtuldu.

Tolga, isimsiz bir zarfla kendisine gönderilen görüntüleri vakit kaybetmeden Güzide ile paylaştı. Görüntülerde Ozan'ın katil olmadığı ve her şeyin Oltan'ın planı olduğu ortaya çıktı.

Diğer yanda Yeşim ise Tarık'ın Öykü'ye bıraktığı mirası vakit kaybetmeden ele geçirmek için Tarık'a ilaç vererek onu öldürmeye çalıştı.

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