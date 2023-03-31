Mutfak Bahane'de çeyrek finalin şampiyonu belli oldu

Hafta içi her gün saat 14.00'te atv ekranlarında yayınlanan, Derya Taşbaşı'nın sunduğu Mutfak Bahane'de, gelin ve kayınvalide yemek yaparken eşleri de en lezzetli tabağı bulmaya çalışıyor.

Mutfak Bahane'de dört hafta boyunca kıyasıya rekabet eden gelinler ve kayınvalideleri için heyecan doruktaydı. Büyük final öncesi birbirinden güzel yemekler hazırlayan gelinler yüksek puanlar almak için kıyasıya mücadele etti. Dört haftadır biriktirdikleri puanların birbirine yakın olması ise rekabeti arttırdı.

Çeyrek final şampiyonu belli oldu!

Mutfak Bahane'de çeyrek final şampiyonluğu Ayşe Dinçer ile fenomen gelin Gönül arasında paylaşıldı. Eşit puanlara sahip gelinler büyük ödül olan 40 bileziği paylaştı.

Şampiyon gelinlere diğer yarışmacıları koruma altına alma hakkı tanındı. Ayşe Dinçer, Sema ve Doğan çiftini koruma altına alıp yarışmaya devam etmelerini sağlarken, fenomen gelin Gönül kimseyi koruma altına almak istemedi.