Nizam Eyüboğlu canlı yayında!

Gülayşe babasının Nizam olduğunu öğrenecek mi?

Sezonun çok konuşulan dizisi 'Ateş Kuşları', atv ekranındaki 10. Bölümüyle büyük bir ilgi gördü. Ateş Kuşları'na Gülayşe'nin canlı yayın programında gözleri yaşlı Nizam'ı görmesi damga vurdu.

'Ateş Kuşları'nın 10. Bölümünde Gülayşe, çevresindeki sır çemberinden habersiz Barbaros ile kimsesiz çocuklara yardım edip onlarla beraber iftar yapmanın hayalini kurdu. Gülayşe, Barbaros ve çocuklar hep birlikte yemek yerken izledikleri televizyonda "Kayıp Var Aranıyor" programında Nizam Eyüboğlu'nu 23 yıl önce öldürülen eşi Bahar ve kayıplara karışan kızı Lara'yı anlatırken gördüler. Nizam, kızına şu sözlerle seslendi: "Olanları gören bilen varsa... O vakit korkup sustuysa, şimdi konuşmanın tam vakti. Peygamber Efendimiz haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır demiş… Kızım, gözlerin aynı anneninki gibiydi." O sırada programın sunucusu, 23 sene önce Bahar ve bebek Lara'nın fotoğrafını ekrana yansıttı. Nizam; bu mübarek Ramazan gününde tek duasının kızını bulmak olduğunu gözyaşları içinde söyledi. O anları televizyondan izleyen Gülayşe, babasının Nizam olduğunu öğrenecek mi?

Yapımı Mehmet Bozdağ'a, proje tasarımı ve senaryosu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem'e ait; yönetmenliğini Bülent İşbilen'in yaptığı, başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik'in üstlendiği 'Ateş Kuşları'nın 10. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.