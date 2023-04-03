Fırat vasiyeti öğrenecek mi? Elif, Ümran'ın planlarını alt üst edecek mi?

Cemil'in vefatı ile Fırat paramparça olur. Dila ise üzüntüsünü öfkesiyle birleştirip babasının ölümünden Ümran'ı sorumlu tutar. Ümran cenazeden gelir gelmez Cemil'i zehirlediği bitkiyi kaldırıp atar. Yasemin, Ümran'ın, Cemil'in yemeklerine bir baharat karıştırdığını Fırat'a söyler. Ama Ümran da boş durmaz ve Yasemin'in aslında Feraye'ye çalıştığını açıklar. Ümran bitkiden de Yasemin'in iddiasından da kurtulduğu sırada Cemil'in avukatı vasiyetini açıklamak için geleceğini haber verir. Artık Ümran'ın tek bir hedefi vardır. Ne olursa olsun o vasiyeti Fırat'ın bilmemesi ve öz babasının Cemil olmadığını öğrenmemesi için elinden geleni yapacaktır. Ama Elif, Ümran'ın, Fırat vasiyeti öğrenmesin diye uğraştığını anlar ve Ümran'ın tüm planlarını altüst etmeye hazırdır.



